Fora de decisão, Felipe Melo revela angústia: 'Não consigo dormir'

Fora da final de domingo por ter sido expulso no último jogo, o volante Felipe Melo, do Palmeiras, revelou passar por dias difíceis. Em entrevista ao canal ESPN Brasil, ele comentou que por não poder enfrentar o Corinthians, no próximo domingo, no Allianz Parque, tem dormido mal, pois gostaria bastante de estar em campo na grande final do Campeonato Paulista.

+ Título paulista é feito raro no elenco palmeirense

+ Marcos Rocha diz que elenco evita provocações

"É complicado e difícil trabalhar. É um jogo em que todo mundo queria estar. Estou triste. Confesso que há algumas noites eu não durmo de forma plena", disse o jogador em entrevista durante evento em shopping. "Isso tem feito com que eu possa demonstrar fora de campo minha liderança, minha vontade de vencer. Sou mais um torcedor no meio de milhares", afirmou.

Felipe Melo foi expulso na última partida, sábado, após confusão com o coritiano Clayson. O volante palmeirense disse que por ficar muito nervoso quando está fora de campo, vai ver a partida sozinho. "A semana é um clima de guerra, porque um quer vencer o outro", disse o atleta, que busca o primeiro título com a camisa alviverde.

O volante afirmou que mesmo após a vitória do Palmeiras por 1 a 0 fora de casa, o clima não é de euforia. "A cobrança é 100% por ser nosso rival, que é a equipe a ser batida", disse. "Tivemos a experiência recente de batermos o Santos fora de casa na semifinal e perdermos em casa. Não estamos em clima de festa, pelo contrário", completou.