Fora de forma, Kaká não deve reestrear no sábado

Dificilmente o meia Kaká fará sua reestreia pelo São Paulo no próximo sábado, contra a Chapecoense, no Morumbi, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador, que voltou ao clube após 11 anos na Europa, faz um trabalho intensivo para recuperar a melhor forma, mas a comissão técnica não acredita que ele esteja preparado para voltar a jogar e, por isso, deve poupá-lo.

Emprestado até o fim do ano após ser contratado pelo Orlando City, Kaká ainda tem chances remotas de ser aproveitado no duelo do fim de semana e pode ficar pelo menos no banco, mas por enquanto a hipótese mais provável é de que ele seja preparado para a partida contra o Goiás, no dia 27, no Serra Dourada. Se quiser guardar a estreia para o Morumbi, Kaká só estará em campo no dia 2 de agosto, diante do Criciúma.

Nesta segunda-feira, ele mais uma vez treinou separadamente e fez atividades específicas junto com o zagueiro Rafael Toloi e o atacante Luis Fabiano enquanto o restante do grupo realizou um trabalho tático bastante intenso no campo principal. A leitura é de que o meia ainda não está preparado para enfrentar um jogo em alto nível.

Enquanto não pode contar com seu mais novo reforço, o técnico Muricy Ramalho aposta na manutenção do esquema com três atacantes e o meia Paulo Henrique Ganso como principal responsável pela criação. Contra o Bahia, o São Paulo deve jogar com Rogério Ceni; Douglas, Rodrigo Caio, Antonio Carlos e Alvaro Pereira; Souza, Maicon e Ganso; Osvaldo, Alan Kardec e Ademilson. Luis Fabiano, ainda sem condições físicas ideais após um estiramento na coxa direita, fica fora da partida.

O São Paulo retoma o Brasileirão na quarta colocação, com 16 pontos, e tenta manter a perseguição ao líder Cruzeiro, com 19. Em nove rodadas, a equipe soma quatro vitórias, quatro empates e uma derrota.