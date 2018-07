Fora de forma, meia Bruno Cesar não pega o Corinthians

SÃO PAULO - Ainda sem ter recuperado a forma física, o meia Bruno César teve a sua estreia pelo Palmeiras mais uma vez adiada neste sábado, O jogador, que estava no Al Ahli, da Arábia Saudita, ficou fora da lista de relacionados pelo técnico Gilson Kleina e não vai pegar o Corinthians, seu ex-clube, no clássico deste domingo.

Por outro lado, o Palmeiras vai poder contar com a estreia do volante Josimar, que já treinava no clube há uma semana. Ele é uma das novidades na lista de relacionados por Kleina. A outra é o lateral-esquerdo Juninho, que não pegou o Audax, no fim de semana passado, porque estava suspenso.

Após o treino deste sábado na Academia de Futebol, Gilson Kleina relacionou 19 atletas para o clássico. A atividade teve muita concentração e nada de trabalhos recreativos. Os prováveis titulares ficaram à parte, com o treinador, e aprimoraram jogadas ensaiadas, lances aéreos, marcações e contra-ataques.

CONFIRA A LISTA DE RELACIONADOS PELO PALMEIRAS:

GOLEIROS - Fernando Prass e Fábio;

LATERAIS - Wendel, Juninho e William Matheus

ZAGUEIROS - Lúcio e Wellington

VOLANTES - Wesley, Marcelo Oliveira, França e Josimar

MEIAS - Valdivia, Mazinho, Mendieta e Marquinhos Gabriel

ATACANTES - Alan Kardec, Leandro, Vinicius e Diogo