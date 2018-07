Fora de lista, Giggs adia a marca de 900 partidas pelo Manchester United

MANCHESTER - O meia Ryan Giggs ficou de fora da lista de relacionados do técnico Alex Ferguson para o confronto do Manchester United diante do Ajax, nesta quinta-feira, pela Liga Europa. Com isso, o jogador, que já atuou 899 vezes com a camisa do clube, adia a chance de completar seu 900.º jogo pela equipe.

Ao longo da semana, a imprensa inglesa exaltou o fato e esperava com expectativa pela partida desta quinta, que acontecerá em Amsterdã. No entanto, Ferguson optou por poupar o veterano jogador, de 38 anos, que deverá completar a marca na partida de volta diante do Ajax, na próxima semana.

Além de Giggs, Evra e Berbatov também estão fora do jogo desta quinta. A novidade ficou por conta dos retornos de Phil Jones a Nani, que se recuperaram de contusões e foram convocados por Ferguson.

Um dos maiores ídolos da história do Manchester United Ryan Giggs assinou, na última semana, a extensão de seu contrato por mais um ano. Assim, o meia, que já conquistou 25 títulos importantes pela equipe, completará sua 23ª temporada no clube.