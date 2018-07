Fora de ritmo, Neilton comemora estreia pelo Cruzeiro O amistoso contra o Miami Dade, domingo, em Framingham, na Flórida (EUA), marcou a estreia de três reforços do Cruzeiro para o Brasileirão. O zagueiro Manoel e o atacante Marquinhos foram titulares, enquanto Neilton entrou no segundo tempo. O jogador, ex-Santos, diferente dos demais, estava sem jogar desde outubro do ano passado.