Fora de viagem para Libertadores, Adriano faz treino no Corinthians

SÃO PAULO - Incluído na lista de inscritos do Corinthians para a fase de grupos da Libertadores, o atacante Adriano treinou normalmente na manhã desta segunda-feira no CT do Parque Ecológico. O Imperador não viajará para a Venezuela, onde a equipe vai enfrentar o Deportivo Táchira, quarta-feira, na estreia na competição continental.

Com o último recurso para perder peso e mostrar evolução física, Adriano passou uma semana concentrado no CT e foi confirmado no domingo no grupo que disputará a Libertadores. Mesmo assim, ainda precisa melhorar o seu condicionamento para voltar a entrar em campo.

Na quarta-feira, inclusive, ele trabalhará em dois períodos. A intenção da comissão técnica é prepará-lo para participar ao menos de alguns minutos do duelo com o São Caetano, domingo, no Anacleto Campanella, pelo Campeonato Paulista, quando Tite deverá utilizar apenas os reservas.

Além do Imperador, também não viajam à Venezuela: Cassio e Gilsinho (opção do treinador), Paulo Andre (machucado) e Ramirez (suspenso).

Nesta segunda-feira, Adriano fez um coletivo com os reservas, atletas das categorias de base e jogadores que não participaram do clássico contra o São Paulo ou iniciaram a vitória de domingo no banco de reservas. Assim, além do centroavante, os meias Alex e Douglas e os atacantes Liedson e Emerson Sheik também participaram da atividade.

Enquanto isso, os titulares no duelo com o São Paulo realizaram trabalhos de recuperação no CT do Corinthians. De lá, a equipe seguirá para a Venezuela, em voo fretado marcado para as 12h30. Inicialmente, a equipe seguiria para San Cristóbal na noite de domingo, mas a viagem foi adiada para esta segunda-feira.

Camisas. O clube divulgou a numeração dos 25 inscritos na Copa Libertadores na manhã desta segunda-feira. Adriano continuará com a camisa 10.

Confira a numeração das camisas dos jogadores na Libertadores:

1 - Julio Cesar

2 - Alessandro

3 - Chicão

4 - Leandro Castán

5 - Ralf

6 - Fábio Santos

7 - Willian

8 - Paulinho

9 - Liedson

10 - Adriano

11 - Emerson

12 - Alex

13 - Paulo André

14 - Cachito Ramírez

15 - Douglas

16 - Ramón

17 - Gilsinho

18 - Welder

19 - Élton

20 - Danilo

21 - Edenílson

22 - Danilo Fernandes

23 - Jorge Henrique

24 - Cássio

25 - Wallace

Atualizado às 11h30 para acréscimo de informação