Fora do Arsenal, Flamini é o novo reforço do Crystal Palace

O Crystal Palace acertou a chegada de mais um reforço para a sequência da temporada 2016/2017 do futebol europeu. Nesta quinta-feira, o clube londrino anunciou a chegada do volante francês Mathieu Flamini, de 32 anos, que estava sem time.

Flamini assinou contrato válido por uma temporada com o Crystal Palace, que se reforçou com ele de forma gratuita, pois o francês não estava vinculado a nenhum clube após deixar o Arsenal ao fim do seu vínculo - pelo gigante inglês, ele disputou 246 partidas.

"O Crystal Palace é um clube muito ambicioso, com grandes jogadores e estou ansioso para fazer parte desse time. É um desafio muito interessante para mim e estou muito animado de estar aqui", afirmou Flamini ao site oficial do Crystal Palace.

Flamini iniciou a sua carreira no Olympique de Marselha, tendo se transferido para o Arsenal em 2004, onde permaneceu até 2008, quando foi para o Milan. Depois, em 2013, retornou ao time londrino. Agora ele vai seguir no futebol inglês, mas no Crystal Palace. No seu currículo, Flamini ostenta três títulos da Copa da Inglaterra, todos pelo Arsenal, além da conquista de um Campeonato Italiano, pelo Milan.

Com a chegada de Flamini, o Crystal Palace espera melhorar o seu desempenho após um início ruim no Campeonato Inglês. O time londrino somou apenas um ponto nas três rodadas iniciais e ocupa a 17ª colocação. O seu próximo compromisso será no sábado, fora de casa, diante do Middlesbrough.