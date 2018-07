Fora do Arsenal, Rosicky retorna ao Sparta Praga após 15 anos

Após 15 anos atuando por Borussia Dortmund e Arsenal, o checo Tomas Rosicky está de volta ao clube onde iniciou a sua carreira. Nesta terça-feira, o Sparta Praga anunciou a contratação do meia, que chega ao clube da República Checa de modo gratuito.

Rosicky, de 35 anos, passou as últimas dez temporadas no Arsenal. Porém, a sua passagem pelo clube inglês foi constantemente atrapalhada por uma série de lesões. Assim, ao término da última temporada, o time londrino optou por não renovar o seu contrato, abrindo caminho para o seu retorno ao Sparta Praga, agora confirmado.

Considerado um dos mais talentosos jogadores do futebol da República Checa, Rosicky iniciou a sua carreira no Sparta, tendo atuado por três temporadas pelo clube. Depois, em 2001, se transferiu para o Borussia Dortmund, numa transação recorde para o futebol alemão naquela época.

Apesar da carreira marcada por lesões, Rosicky já disputou 105 partidas pela República Checa, tendo se tornado capitão da seleção em 2006. Ele fez parte do grupo que disputou as edições de 2000, 2004, 2012 e 2016 da Eurocopa, além da Copa do Mundo de 2006.