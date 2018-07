Fora do Atlético-MG, Guilherme assina com time turco de Eto'o

O destino do meia-atacante Guilherme está selado. Menos de uma semana após rescindir o seu contrato com o Atlético Mineiro, o jogador brasileiro foi apresentado nesta sexta-feira como reforço do Antalyaspor, tendo assinado um acordo por três temporadas com o clube da Turquia.

Guilherme tinha contrato com o Atlético-MG até o fim de 2015, mas deixou o clube mineiro de modo gratuito. Semanas antes, ele já havia encaminhado a sua saída para o Cruz Azul, do México, mas a transferência acabou não sendo sacramentada por falta de acordo entre as partes.

Agora, porém, é diferente. Assim, Guilherme está de volta ao futebol da Europa, onde atuou no russo CSKA Moscou e no ucraniano Dínamo de Kiev, antes de ser contratado pelo Atlético-MG em 2011.

Nesses últimos quatro anos, Guilherme sofreu com lesões, mas disputou 147 jogos, com 27 gols marcados. Além disso, conquistou seis títulos pelo Atlético-MG - a Copa Libertadores de 2013, a Recopa Sul-Americana de 2014, a Copa do Brasil de 2014 e as edições de 2012, 2013 e 2015 do Campeonato Mineiro.

No Antalyaspor, Guilherme terá a companhia do brasileiro Chico, com passagens por Palmeiras, Atlético Paranaense e Coritiba, e do astro camaronês Samuel Eto''o. Com apenas duas rodadas disputadas, o novo clube de Guilherme é um dos três com 100% de aproveitamento e ocupa a vice-liderança do Campeonato Turco.