Fora do BID, Douglas pode perder estreia do Grêmio

Reforço do Grêmio para a temporada, o meia Douglas teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Quem registrou o jogador, porém, foi o Monte Azul, equipe que disputa a Série A2, a segunda divisão do Campeonato Paulista. Como ainda não foi "emprestado" para o Grêmio, o veterano de 31 anos por enquanto está fora da estreia do Gauchão.

Com a possibilidade de não ter Douglas para pegar o União Frederiquense, sábado, na Arena do Grêmio, nesta quinta-feira Felipão montou a equipe titular com o garoto Lincoln, de 16 anos, no meio-campo.

O jovem promovido no início do ano das categorias de base teve como companheiros ofensivos Luan, Barcos e Everton. Assim, Marcelo Moreno, que volta de empréstimo ao Cruzeiro, treinou entre os reservas. A equipe foi formada com: Marcelo Grohe; Galhardo, Rhodolfo, Marcelo Oliveira e Marcelo Hermes; Fellipe Bastos, Araújo, Luan, Lincoln e Everton; Barcos.