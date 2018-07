Fora do Fluminense, atacante Lucas Gomes reforça a Chapecoense

Fora do Fluminense após o fim do seu contrato em 31 de dezembro, Lucas Gomes já definiu o seu destino. Nesta segunda-feira, o atacante foi anunciado como novo reforço da Chapecoense. O jogador chega ao clube do interior de Santa Catarina cedido por um ano de empréstimo pelo Londrina.

Lucas Gomes foi contratado pelo Fluminense no início de 2015 após se destacar na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro pelo Icasa. O atacante, porém, não brilhou nas chances que teve no clube das Laranjeiras, tanto que marcou apenas dois gols nas 29 partidas que disputou pela equipe.

Assim, o Fluminense preferiu não seguir com Lucas Gomes, abrindo caminho para a Chapecoense se reforçar. Agora ele chega a um clube que vem sendo bastante ativo na busca por atacantes no mercado, tanto que já se reforçou o seu setor ofensivo para a próxima temporada com Kempes e Silvinho, ambos do Joinville, e o argentino Martín Alaníz, do River Plate.

Assegurado na elite do futebol brasileiro em 2016, a Chapecoense vai iniciar a temporada em 30 de janeiro, quando vai receber o Internacional de Lages pela primeira rodada do Campeonato Catarinense.