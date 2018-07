Fora do Flu, Ronaldinho mantém rotina de treinos nas Laranjeiras

Fora dos jogos do Fluminense contra Coritiba e Sport para melhorar a sua condição física, o meia Ronaldinho Gaúcho vem mantendo uma rotina de treinos nas Laranjeiras. Foi o que aconteceu na manhã desta quinta-feira, quando ele treinou ao lado de companheiros que não foram relacionados para o confronto de quarta-feira no Couto Pereira.

Havia a expectativa de que Ronaldinho fosse aproveitado no clássico contra o Flamengo, no último domingo, no Maracanã, mas ele acabou ficando de fora até do banco de reservas por causa de uma virose. Depois, então, a comissão técnica optou por não levá-lo para os dois jogos seguintes, fora de casa, e programou uma série de atividades para que ele possa se recondicionar fisicamente.

Assim como aconteceu na última quarta-feira, Ronaldinho treinou nesta quinta ao lados dos jogadores que não foram relacionados para o duelo com o Coritiba, entre eles Cícero e Henrique, que não viajaram ao Paraná sob a alegação de que também precisam recuperar a forma física.

Ambos, porém, podem até reforçar o Fluminense no confronto de domingo com o Sport, na Arena Pernambuco, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Já Ronaldinho voltará a treinar nas Laranjeiras na manhã desta sexta-feira.

Na última quarta, o Fluminense empatou por 1 a 1 com o Coritiba, no Couto Pereira, e chegou aos 34 pontos, em nono lugar no Brasileirão - o time pode ser ultrapassado pelo Sport ainda nesta quinta.