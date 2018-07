Fora do G4 da Série B, Bahia demite técnico Sérgio Soares

O fim da linha aconteceu na noite desta terça-feira após o empate por 0 a 0 com o Paysandu, em Belém. Sérgio Soares comandou o Bahia em 62 partidas neste ano. Venceu 29, empatou 20 e perdeu 13 vezes. Sob o seu comando, o time foi vice-campeão da Copa do Nordeste, perdendo a decisão para o Ceará, e sagrou-se campeão baiano. A saída do treinador já vinha sendo especulada desde a eliminação na Copa Sul-Americana, em que o time caiu diante do Sport, no fim de agosto.

Na Série B, o Bahia já não conquista uma vitória há cinco rodadas, tendo a derrota no clássico Ba-Vi para o Vitória, por 3 a 1, e o empate com o Paysandu, na última terça, entre esses tropeços. Sérgio Soares deixa o Bahia na sexta colocação com 48 pontos, mesma pontuação do Santa Cruz, quarto, que leva a melhor no número de vitórias: 14 a 12.

O auxiliar Charles Fabian dirigirá o treino desta quarta-feira na condição de técnico interino. A tendência é que a diretoria aproveite a pausa na Série B para definir o substituto. Os mais cotados são René Simões, ex- Botafogo e Figueirense, e Estevam Soares. Este, porém, só deixaria a Portuguesa depois dos dois jogos das quartas de final, que definirão o acesso à Série B ou a eliminação do clube na Série C.