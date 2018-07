Fora do Inter, Lisandro López passa por exames no Racing e já fala como reforço

"Encaro esta nova etapa com muita vontade. Já estou ansioso para encontrar com o grupo e me adaptar rapidamente. Senti que era o momento de voltar", declarou o atacante em entrevista ao diário Olé.

Lisandro López foi um pedido do técnico Diego Aguirre no início do ano, chegou com status de grande reforço, mas teve dificuldades para se firmar no Inter. Foi banco durante a campanha que parou nas semifinais da Libertadores, e somente com a negociação de Nilmar teve mais oportunidades. Ainda assim, terminou a temporada em baixa, sem o impacto esperado.

Com a camisa do Inter, o argentino atuou em 39 oportunidades, com apenas 10 gols marcados. Ainda assim, foi recebido como ídolo neste retorno ao Racing. "É gratificante receber tanto carinho das pessoas, mas passaram muitos anos e sou consciente de que o importante será o que eu faço no campo", comentou.

Lisandro foi revelado pelo Racing, onde atuou de 2003 a 2005, antes de ir para o Porto. Em Portugal e na França, com a camisa do Lyon, viveu seu melhor momento, inclusive recebendo chances de atuar pela seleção argentina. Em 2013, foi para o Al-Gharafa, onde jogou antes de acertar com o Inter.

No Racing, ele terá a responsabilidade de levar a equipe à fase de grupos da Libertadores, já que o time se classificou para a disputa preliminar. Lisandro terá como companheiro de ataque outro experiente jogador, Diego Milito, de 36 anos, que anunciou nesta quarta-feira que atuará por mais seis meses antes de encerrar a carreira no clube.