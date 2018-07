Fora do Manchester City, Zabaleta assina com o West Ham

Fora dos planos do Manchester City, Pablo Zabaleta já definiu o seu futuro. Nesta sexta-feira, o West Ham anunciou a contratação do veterano lateral argentino, que vai assinar um acordo por duas temporadas, assegurando a sua permanência no futebol da Inglaterra.

"Em alguns momentos, um novo desafio é tudo o que você precisa como pessoa e jogador. Eu penso que meu ciclo no City acabou. Foram fantásticos nove anos, absolutamente brilhantes", disse o lateral-direito de 32 anos.

Zabaleta conquistou dois títulos do Campeonato Inglês pelo Manchester City, além de ter vencido duas vezes a Copa da Liga Inglesa e uma a Copa da Inglaterra. Ele afirmou que optou pelo West Ham, que terminou o torneio nacional em 11º lugar nesta temporada, em detrimento de outros times da Inglaterra, da Itália e da Espanha.

"Para mim, depois de estar neste país por tanto tempo, este é um novo desafio para mim no Campeonato Inglês e estou pronto e ansioso para isso", declarou o argentino, que chegará gratuitamente ao West Ham, pois o seu contrato com o Manchester City se encerrará em 1º de julho.

Zabaleta também já defendeu o San Lorenzo e o Espanyol na sua carreira, além de ter composto o grupo da Argentina na Copa do Mundo de 2014 e nas edições de 2011 e de 2015 da Copa América. No West Ham, disputará a vaga de titular da lateral direita com Sam Byram.