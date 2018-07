Fora do Milan, Matri quer 'provar valor' com a camisa da Fiorentina

FLORENÇA - Confirmado oficialmente na última quarta-feira como novo reforço da Fiorentina, o atacante Alessandro Matri afirmou nesta quinta que espera recuperar o bom futebol depois de seis meses decepcionantes com a camisa do Milan. Emprestado pelo clube de Milão, ele chega a Florença para suprir a ausência de Giuseppe Rossi, artilheiro do Campeonato Italiano, que sofreu uma lesão no joelho e ainda não tem data para o retorno aos gramados.

Antes de acertar com a Fiorentina, Matri havia trocado a Juventus pelo Milan e agora quer deixar para trás a fase ruim. "Acho que fiz uma escolha importante ao deixar o Milan. Eu não estava jogando bem", disse o jogador, em sua apresentação oficial como reforço, na qual depois enfatizou: "Eu queria tomar esta decisão para provar o meu valor, talvez para ter um pouco mais de continuidade".

Matri, de 29 anos de idade, fez apenas um gol nos 18 jogos que disputou em todas as competições que realizado pelo Milan e perdeu espaço na equipe após a chegada de jogadores ofensivos como o brasileiro Kaká e o japonês Honda. Agora na Fiorentina, ele garantiu que está pronto para fazer a sua estreia neste domingo, contra o Catania, fora de casa, na abertura do segundo turno do Campeonato Italiano.