Fora do País desde 2012, Ricardo Teixeira chega ao Brasil

SÃO PAULO - No mesmo dia em que o Estado divulgou a informação de que parte do cachê pago à CBF por amistosos era desviada para contas nos Estados Unidos, o ex-presidente da CBF, Ricardo Teixeira, chegou ao Brasil. Teixeira desembarcou num jatinho no Aeroporto Santos Dumont, no Rio, seguiu em uma van e, ainda na pista, embarcou em um helicóptero. A informação é do portal Globoesporte.com.

Ricardo Teixeira chegou acompanhado de um homem e uma mulher. O ex-dirigente mora nos Estados Unidos desde fevereiro do ano passado, quando deixou a presidência da CBF, após 23 anos no comando. Desde então, ele não havia mais sido visto no Brasil.