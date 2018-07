Fora do Palestra Itália, Palmeiras tem saldo positivo 'em casa'

Foram mais de quatro anos aguardando a volta ao Palestra Itália, agora chamado de Allianz Parque. No entanto, a torcida não tem do que reclamar sobre o desempenho do time como mandante neste meio tempo. Nas nove "casas" em que jogou como mandante nos últimos quatro anos, o Palmeiras ganhou 57,9% de 157 jogos.

O Palmeiras deixou de jogar no Palestra Itália no dia 9 de julho de 2010, quando foi derrotado por 2 a 0 em amistoso contra o Boca Juniors. Desde então, o clube passou a jogar em várias casas tanto em São Paulo, como no interior, e até mesmo em outros Estados. Ao todo, foram 91 vitórias, 34 empates e 32 derrotas.

A principal das casas é o Pacaembu, que recebeu 104 jogos do Palmeiras em mais de quatro anos. Entre derrotas marcantes, como a sofrida pelo Tijuana nas oitavas de final da Libertadores de 2013 e a confirmação da volta para a Série A em empate sem gols com o São Caetano, o retrospecto do clube no estádio é positivo. Ao todo foram 60 vitórias, 24 empates e 21 derrotas.

Durante esse tempo em que o palmeirense ficou longe do Palestra Itália, o estádio que recebeu o jogo mais marcante do clube foi a Arena Barueri. A vitória por 2 a 0 sobre o Coritiba no primeiro jogo da Copa do Brasil ficou na cabeça do torcedor, que ainda viu o time alviverde ganhar outros 11 jogos em 21 partidas jogadas no local, entre 2010 e 2012. Foram apenas três empates e duas derrotas nos jogos restantes.

O terceiro estádio que mais recebeu jogos do Palmeiras nesse tempo foi o Canindé. Em 2011, o clube mandou 13 jogos na casa da Portuguesa e venceu oito partidas, empatando três e sofrendo duas derrotas.

INTERIOR

Não foi apenas na região metropolitana que o clube mandou seus jogos. Os palmeirenses também mandaram jogos para o Interior de São Paulo entre angariar um novo público pagante e punições dadas pelo STJD por briga de torcedores. Palco recente de alguns clássicos entre Corinthians e Palmeiras, o Prudentão foi a casa do alviverde em seis jogos entre 2011 e 2014. Das três vitórias, a mais marcante foi justamente no Derby Paulista, quando o time ainda comandado por Luiz Felipe Scolari derrotou o rival por 2 a 1, com direito a golaço do atacante Fernandão, que fazia sua estreia.

O único estádio em que o Palmeiras não tem um retropecto positivo jogando "em casa" é a Arena Fonte Luminosa. Em cinco jogos realizados em Araraquara, o alviverde ganhou dois, empatou um e perdeu outros dois. E o resultado mais marcante foi justamente uma derrota. Em 2012, Palmeiras e Coritiba lutavam para sair da zona de rebaixamento do Brasileirão. No entanto, com um gol marcado por Deivid nos minutos finais, o time paulista perdeu por 1 a 0 e tomou o caminho rumo a sua segunda queda na Série A.

O Palmeiras começou a Série B mandando seus três primeiros jogos em Itu. No Estádio Novelli Junior, a equipe conquistou duas vitórias contra Atlético-GO e Avaí, e uma derrota contra o América-MG. No primeiro jogo, o clube comandado por Gilson Kleina superou os goianos por 1 a 0, com tento marcado por Tiago Real. Próximo de Itu, Jundiaí também foi a casa do Palmeiras em um jogo. Em 2012, o time derrotou o Coruripe-AL por 3 a 0 no Estádio Jayme Cintra. A partida, válida pela Copa do Brasil, ocorreu pela primeira fase do torneio do qual o Alviverde foi campeão.

OUTROS ESTADOS

Além de jogos em São Paulo, o Palmeiras também foi mandante três vezes em outros Estados. Na goleada por 4 a 0 sobre o Figueirense e na apertada vitória por 1 a 0 frente ao Guaratinguetá, o clube foi o "anfitrião" no Estádio do Café, em Londrina, nos dois jogos válidos pela Série B. No entanto, o jogo mais especial ocorreu em Mato Grosso do Sul. Na penúltima rodada da competição nacional, o Palmeiras goleou o Ceará por 4 a 1 no Morenão e ao fim da partida, levantou a taça de bicampeão da segunda divisão.

PALMEIRAS COMO MANDANTE FORA DO PALESTRA ITÁLIA

PACAEMBU

Jogos: 105

Vitórias: 60

Empates: 24

Derrotas: 21

ARENA BARUERI

Jogos: 21

Vitórias: 12

Empates: 5

Derrotas: 3

CANINDÉ

Jogos: 13

Vitórias: 8

Empates: 3

Derrotas: 2

PRUDENTÃO

Jogos: 6

Vitórias: 3

Empates: 1

Derrotas: 2

FONTE LUMINOSA

Jogos: 5

Vitórias: 2

Empates: 1

Derrotas: 2

NOVELLI JUNIOR

Jogos: 3

Vitórias: 2

Empates: 0

Derrotas: 1

JAYME CINTRA

Jogos: 1

Vitórias: 1

Empates: 0

Derrotas: 0

ESTÁDIO DO CAFÉ (PARANÁ)

Jogos: 2

Vitórias: 2

Empates: 0

Derrotas: 0

MORENÃO (MATO GROSSO DO SUL)

Jogos: 1

Vitórias: 1

Empates: 0

Derrotas: 0

TOTAL

Jogos: 157

Vitórias: 91

Empates: 34

Derrotas: 32