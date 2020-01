Fora do Palmeiras, Fernando Prass é anunciado como reforço do Ceará

Fernando Prass é o novo reforço do Ceará. Na noite desta quarta-feira, o clube nordestino anunciou a contratação do goleiro, de 41 anos, que estava livre no mercado após o fim do seu vínculo com o Palmeiras, clube no qual estava desde 2013.

Prass se tornou ídolo do time paulista nesse período, sendo titular em boa parte da sua passagem pela equipe alviverde, embora tenha disputado apenas 11 jogos em 2019, terminando a sua trajetória com 274 partidas disputadas. Nessa passagem, faturou o título do Campeonato Brasileiro em 2016 e 2018 e da Série B de 2013, além de ter convertido o pênalti que assegurou a conquista da Copa do Brasil em 2015, na decisão contra o Santos.

Antes disso, Prass também defendeu Grêmio, Francana-SP, Vila Nova-GO, União Leiria (Portugal), Coritiba e Vasco, onde teve passagem marcante e venceu Série B em 2009 e a Copa do Brasil em 2011, Agora, então, dará sequência à sua carreira profissional pelo Ceará, que terminou a temporada 2019 tendo Diogo Silva como seu goleiro titular.

O goleiro é a última das várias contratações do Ceará para a temporada 2020. Antes de Prass, o clube já havia fechado as chegadas dos zagueiros Tiago Pagnussat e William Klauss, do lateral-direito Eduardo, dos atacantes Rodrigão, Rafael Sobis e Rogério, do volante Charles e do lateral-esquerdo Bruno Pacheco. O time continuará sendo dirigido pelo técnico Argel Fucks, que assumiu o seu comando na reta final do Campeonato Brasileiro de 2019.