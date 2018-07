Fora do Palmeiras, Leandro Amaro negocia com o Sport

SÃO PAULO - Um dos jogadores colocados na lista de "negociáveis" do Palmeiras, o zagueiro Leandro Amaro pode também jogar a Série B do Campeonato Brasileiro em 2013. De acordo com a empresa que gerencia a carreira do jogador, o Sport tem interesse na contratação do defensor e as negociações estão adiantadas.

"Existem outras equipes que demonstraram interesse em contar com o Leandro, mas o presidente do Sport me procurou e procurou o Palmeiras, o que facilita a negociação. Devemos ter uma definição até a próxima semana", afirmou Marcos Santos, empresário do atleta.

O agente viajou para o Recife nesta semana, onde negocia diretamente com o presidente do Sport, Gustavo Dubeux. Leandro Amaro tem 26 anos e chegou ao Palmeiras em 2010. Ele perdeu espaço depois da saída de Felipão e não participou da reta final do Brasileirão, quando o clube foi rebaixado.