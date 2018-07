Fora do Santos, Leandro Donizete é oficializado pelo América-MG

O volante Leandro Donizete está fora do Santos. Nesta segunda-feira, o veterano meio-campista, de 35 anos, foi oficializado como novo reforço do América Mineiro para a sequência da temporada 2018, cedido por empréstimo pelo clube da Vila Belmiro até o fim do ano.

+ Atlético-PR vira e massacra Chapecoense na estreia no Brasileirão

Leandro Donizete já vinha treinando ao lado do elenco do América-MG, mas alguns detalhes travavam a sua oficialização como reforço do time. Agora, porém, ele foi confirmado pelo clube mineiro, voltando para Belo Horizonte, onde viveu alguns dos melhores momentos da sua carreira, pelo Atlético-MG, onde venceu três vezes o Estadual (2012, 2013 e 2015), a Copa Libertadores de 2013 e as edições de 2014 da Recopa Sul-Americana e da Copa do Brasil.

Após a passagem pelo Atlético, Leandro Donizete se transferiu ao Santos, mas não conseguiu se destacar. Ele disputou 22 jogos em 2017 e apenas um nesta temporada, entrando durante duelo com o Palmeiras pelo Campeonato Paulista, além de nem ter sido inscrito na Copa Libertadores.

O América-MG busca a sua contratação há algum tempo, mas a negociação com o Santos estava travada por causa do alto salário do volante - cerca de R$ 300 mil. Os times, porém, chegaram a um acordo e agora Leandro Donizete vai reforçar o clube mineiro.

General tem farda VERDE! O #Coelhão confirmou a contratação do volante Leandro Donizete, que chega por empréstimo até o fim do ano, vindo do @SantosFC. Seja bem-vindo, General! Confira ➡ https://t.co/Rhib8n2uBu pic.twitter.com/L7KsvKCwp6 — América MG (@americamg) 16 de abril de 2018

"É um nome que já estava na nossa pauta desde o início do ano, mas as coisas não estavam muito favoráveis até então. Agora, conseguimos encontrar um bom termo para todas as partes. É um jogador importante, muito diferente no conjunto da obra e que vai nos ajudar muito", afirmou Ricardo Drubscky, diretor de futebol do América.

Leandro Donizete iniciou a sua carreira na Ferroviária e também teve passagem pelo Coritiba na sua carreira. Agora, então, o volante de 36 anos defenderá o América, que estreou na Série A com vitória por 3 a 0 sobre o Sport, no último domingo.