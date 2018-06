Fora do São Paulo, Denis é anunciado em 'pacote' de reforços do Figueirense

Livre no mercado após o encerramento do seu contrato com o São Paulo, Denis definiu logo no começo de 2018 o seu destino. O goleiro foi anunciado nesta terça-feira como reforço para o Figueirense, que também oficializou a chegada de outros dois jogadores: o lateral Diego Renan e o meio-campista Gustavo Ferrareis.

+ Com virada de ano, Hudson e mais seis jogadores voltam ao São Paulo

+ Janela de poucos reforços faz clubes ficarem atentos à 'inchada' Copinha

No Figueirense, Denis vai se reencontrar com Milton Cruz, que trabalhou durante anos no departamento de futebol do São Paulo e jogará a Série B do Campeonato Brasileiro. "Denis, Diego Renan e Gustavo Ferrareis chegam a Florianópolis hoje (terça-feira) para realizar exames médicos e assinar", anunciou o Figueirense em publicação no seu perfil no Twitter.

Com contrato com o São Paulo até o final de 2017, Denis se despediu do clube após o encerramento da participação do clube no Campeonato Brasileiro. Após defender a Ponte Preta, o jogador, hoje com 30 anos, chegou ao clube do Morumbi em 2009. Ele foi o reserva imediato de Rogério Ceni durante anos, mas não conseguiu se firmar como titular após a aposentadoria do ídolo são-paulino.

Diego Renan, de 27 anos, também possui passagens por alguns dos principais clubes do futebol brasileiro, tendo iniciado a sua carreira no Cruzeiro e atuado pelo Vasco. Na última temporada, o lateral estava na Chapecoense.

Já Gustavo Ferrareis, de 22 anos, é o mais jovem dos reforços anunciado nesta terça. Ele iniciou a sua carreira nas divisões de base do Internacional. No último ano, ele defendeu o Bahia, cedido por empréstimo. Agora, então, voltou a ser negociado pelo time gaúcho.