Fora do Vasco, Muriqui é anunciado como reforço do Guangzhou Evergrande

O atacante Muriqui está de volta ao futebol chinês. Menos de 48 horas após acertar a rescisão do seu contrato com o Vasco, clube onde vinha sendo pouco aproveitado pelo técnico Milton Mendes, o jogador foi oficializado como novo reforço do Guangzhou Evergrande.

O anúncio do acerto representa um retorno a Muriqui. Afinal, o atacante defendeu o time chinês entre 2010, quando foi negociado pelo Atlético Mineiro, e 2014. Nesse período, ele brilhou pelo Guangzhou Evergrande, com 77 gols marcados em 137 jogos e as conquistas de quatro títulos do Campeonato Chinês, um da Copa da China e um da Liga dos Campeões da Ásia.

"Eu estou muito feliz com a oportunidade de retornar ao futebol chinês e, principalmente, ao Guangzhou. Aqui é um lugar onde conquistei várias coisas, e isso me motiva muito a voltar e reconquistar coisas mais importantes ainda. Fui muito bem recebido novamente e é gratificante demais estar num lugar onde as pessoas gostam de você, te respeitam, e isso é o tipo de coisa que não tem preço", disse.

Muriqui estava no Vasco desde janeiro, mas pouco atuou pelo clube. Ele entrou em campo 11 vezes, sendo apenas duas delas como titular, e não marcou nenhum do gol. Assim, conseguiu fechar um acordo antes do encerramento do seu contrato. "Faço questão de agradecer ao Vasco pela oportunidade, ao presidente Eurico Miranda, Anderson Barros e Euriquinho por terem me dado a oportunidade de trabalhar em um grande clube. Desejo sorte e sucesso a eles", afirmou.

No Guangzhou Evergrande, Muriqui reencontrará com vários brasileiros. Ele será comandado pelo técnico Luiz Felipe Scolari e terá Alan, Paulinho e Ricardo Goulart como seus companheiros no clube que lidera o Campeonato Chinês.