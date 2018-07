Fora dos planos de Dorival Junior, Pintado deve ir para o CT de Cotia

O auxiliar técnico Pintado não vai trabalhar com o novo técnico Dorival Junior. Na tarde desta segunda-feira, a diretoria do São Paulo informou que o ex-jogador não vai trabalhar diretamente com a comissão técnica. A diretoria apresentou um projeto para ele trabalhasse em Cotia, com a formação de atletas. Cabe ao ex-jogador decidir. Pintado dirigiu a equipe do São Paulo neste domingo, na derrota para o Santos, por 3 a 2, na Vila Belmiro.

Nos últimos meses, a diretoria mostrou insatisfação com a maneira como Pintado se relacionava com os atletas e os outros membros da comissão técnica.

O preparador físico José Mário Campeiz e o preparador de goleiro Haroldo Lamounier não trabalham mais no clube. Campeiz será substituído por Celso Rezende, que integra a comissão de Dorival Júnior. Já o sucessor de Lamounier será decidido nesta terça-feira.

As mudanças da comissão técnica já estavam sendo discutidas pela diretoria, antes da contratação de Dorival. A chegada do novo treinador apenas acelerou o processo.

A primeira ação de Dorival Junior como técnico do São Paulo foi reunir o elenco para uma conversa longa, de cerca de 18 minutos, longe da imprensa, no CT da Barra Funda. O novo treinador ocupou o centro da roda de jogadores, gesticulou bastante e começou a implantar seus métodos de trabalho.

Embora acompanhado de sua comissão técnica, Dorival falou sozinho e se movimentou, falando diretamente com os jogadores. O diretor de futebol, Vinicius Pinotti, acompanhou, a conversa, mas não interveio.

Após a conversa de Dorival, a preparação física foi conduzida pelo auxiliar Pedro Campos; o preparo dos goleiros foi feito por Octávio Bittencourt.