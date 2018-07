Fora dos planos de Dorival, zagueiro Douglas será emprestado à Chapecoense

Sem espaço no time de Dorival Junior, o zagueiro Douglas, do São Paulo, será emprestado até maio de 2018 à Chapecoense. Nesta segunda, o jogador foi liberado dos treinos no CT da Barra Funda, onde apareceu para buscar seus pertences e se despedir dos colegas.

O clube catarinense deve anunciar a novidade ainda nesta semana. Ao final do empréstimo, o São Paulo ainda terá preferência na possível renovação de contrato com Douglas. O atual vínculo vai até junho do próximo ano.

O zagueiro vinha sendo pouco aproveitado no São Paulo, mesmo antes da chegada de Dorival Junior. Sua última aparição no Campeonato Brasileiro foi na 6ª rodada, na derrota para o Corinthians. Com a chegada de Aderllan e Bruno Alves, perdeu ainda mais espaço, passando a ser a última escolha do treinador para a defesa tricolor. Outro zagueiro que deixou o São Paulo recentemente foi Lucão, emprestado para o Estoril, de Portugal.

Nesta semana, o setor vive a expectativa de definição do substituto de Arboleda que, suspenso por acumular três cartões amarelos, não poderá jogar ao lado de Rodrigo Caio contra a Ponte Preta no sábado. Sem Douglas, as opções de Dorival são Aderllan, Lugano e Bruno Alves.