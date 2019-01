Fora dos planos no Santos, goleiro Vladimir recebe proposta do Avaí

Vladimir já recebeu a notícia de que não está nos planos do técnico argentino Jorge Sampaoli, e sua saída do Santos é iminente. Um possível destino do goleiro é o Avaí, que encaminhou uma proposta oficial e aguarda resposta nos próximos dias.

"O Vladimir quer vir, mas estão supervalorizando o jogador e o Avaí não vai entrar nisso. Já temos uma lista com mais dois nomes para virem. Esperamos que os empresários e procuradores não atrapalhem a vinda para o Avaí", disse o presidente do clube catarinense, Francisco Battistotti.

Revelado na base do próprio Santos e com passagem pelo Fortaleza em 2009, Vladimir tem 29 anos e não será utilizado por Sampaoli. A diretoria santista, inclusive, está próxima de anunciar a contratação de Éverson, goleiro do Ceará.

No Avaí, Vladimir chegaria para brigar por uma vaga com Lucas Frigeri, contratado junto ao CSA. Em relação ao ano passado, a diretoria decidiu não renovar com os três goleiros que disputaram a Série B do Brasileiro: Aranha, Maurício Koslinzki e Rubinho.

Invicto nas duas primeiras rodadas do Catarinense, o Avaí é o vice-líder, com quatro pontos, e volta a campo nesta quarta-feira, diante do Hercílio Luz, na Ressacada.