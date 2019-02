Fora dos planos de Sampaoli, Rodrigão é emprestado pelo Santos ao Coritiba

Fora dos planos do técnico Jorge Sampaoli, o atacante Rodrigão foi emprestado pelo Santos para o Coritiba. O acerto, que já era esperado desde a semana passada, foi confirmado nesta quinta-feira pelo clube paranaense. Pelo acerto entre os dois times, Rodrigão vai defender o Coritiba até o fim do ano.

O jogador de 25 anos havia chegado ao Santos em 2016, mas nunca se destacou em razão da falta de espaço. Assim, foi emprestado ao Bahia no ano seguinte e, na temporada passada, defendeu as cores do Avaí, também por empréstimo - o time catarinense obteve o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro.

Mas não será desta vez que Rodrigão jogará a primeira divisão. Nesta temporada, o Coritiba vai disputar a Série B porque esteve longe de obter o acesso em 2018.

"Minha vontade de vir jogar aqui era muito grande. Eu sei da tradição que tem o coxa, espero realizar um bom trabalho em 2019 aqui, colocar o coxa na elite do futebol", comentou Rodrigão, nesta quinta.

No novo clube, ele espera repetir o bom desempenho de 2018, quando ajudou o Avaí a subir. "Estou muito feliz em chegar nesse clube. Quero fazer história, quero ajudar meus companheiros, quero ser feliz aqui, quero dar felicidade a todos os torcedores. Se Deus quiser, vamos conquistas nossos objetivos nesse ano", afirmou.