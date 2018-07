Fora dos planos do Palmeiras, goleiro Daniel Fuzato é anunciado pela Roma

Sem espaço no Palmeiras, o goleiro Daniel Fuzato acertou sua transferência para a Roma, da Itália. O clube italiano oficializou a contratação do jogador na manhã deste domingo, por intermédio de suas redes sociais. O jogador já chegou a Roma e assinará contrato de quatro anos.

Fora dos planos da equipe de Roger Machado, que conta com três goleiros experientes (Fernando Prass, Jailson e Weverton), Fuzato não chegou a um acordo para renovar seu vínculo com o clube paulista e foi liberado para procurar outra equipe - vinha, inclusive, treinando em horários alternativos na Academia de Futebol.

O goleiro tinha contrato com o clube paulista até dezembro deste ano e não ficaria na próxima temporada. De acordo com a imprensa da Itália, o Palmeiras receberá 500 mil euros (R$ 2,2 milhões) pela venda de Fuzato. Além do valor, o clube fica com 20% dos direitos econômicos do jogador para uma eventual futura negociação.

Fuzato é cria da base palmeirense, estava no clube desde os 12 anos e subiu ao time profissional no começo desta temporada. Passou por todas as categorias de base e se destacou na campanha vitoriosa do Campeonato Paulista Sub-20 em 2017. Não chegou a jogar pela equipe principal.

Na Roma, Fuzato não chega para ser titular. O dono da posição é o também brasileiro Alisson, que estava na Rússia com a seleção brasileira. No entanto, Alisson tem sondagens de grandes clubes europeus, como o Real Madrid, e pode sair. O italiano Antonio Mirante também foi contratado para a posição.