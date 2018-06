Fora dos planos do São Paulo, Maicosuel fica perto de acerto com o Grêmio

O Grêmio deve oficializar em breve a contratação por empréstimo do atacante Maicosuel, que estava fora dos planos do São Paulo. O contrato de um ano já está acordado, mas detalhes ainda estão sendo discutidos. O time gaúcho vai arcar com metade dos ganhos do atleta.

Maicosuel teve uma passagem discreta e pouco proveitosa no São Paulo. Jogou apenas nove vezes e marcou um gol. Sofreu com uma sequência de lesões que prejudicou sua adaptação no time de Dorival Junior. Acabou preterido e, neste ano, foi relacionado apenas para a estreia do time no Campeonato Paulista.

O vínculo de Maicosuel com o São Paulo vai até metade de 2020. Ele foi contratado a pedido de Rogério Ceni no ano passado. No Grêmio, a expectativa é de que o jogador volte a render nas mãos de Renato Portaluppi, que aposta no atleta e ainda busca mais opções para seu setor ofensivo.

Em entrevista publicada no portal Yahoo, Maicosuel atribuiu sua saída a Dorival. "A única coisa que explica essa saída do São Paulo é o Dorival. E o pior é que ele não falou nada para mim. Fiquei sabendo que não fazia parte dos planos dele por outras pessoas. Faltam pequenos detalhes (para ser anunciado no Grêmio). Mas, para sair do São Paulo, eu disse que tinha que ser uma coisa boa e o Grêmio pode proporcionar isso. Pode ser o lugar perfeito para uma volta por cima."