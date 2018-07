Fora dos planos, Gilberto e Denilson são liberados com antecedência

Os atacantes Gilberto e Denilson foram liberados da reapresentação do time tricolor nesta terça-feira e não são mais jogadores do São Paulo. A dupla tinha contrato até o final de dezembro e já não estavam nos planos da diretoria tricolor para 2018.

Em sua conta no Instagram, Gilberto se despediu e agradeceu a torcida do São Paulo. No clube do Morumbi desde o ano passado, ele encerra a sua passagem pelo time tricolor depois de fazer 15 gols em 45 partidas.

"Chegamos a um acordo com o clube para que eu pudesse ser liberado antes para resolver questões familiares", informou o centroavante. "Meu muito obrigado por todo carinho que recebi durante a temporada".

Denilson estava emprestado ao clube tricolor pelo Granada, da Espanha, depois de jogar pelo Avaí, mas teve pouco espaço no time desde que chegou. Jogou em 12 partidas marcou apenas uma vez e ainda não há uma definição sobre seu futuro.