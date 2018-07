Fora, Flamengo joga sem Hernane e Paulinho contra Resende

RIO - O técnico do Flamengo, Jayme de Almeida, pretendia escalar força máxima no jogo deste sábado, às 18h30, contra o Resende, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ), pela 10.ª rodada do Campeonato Carioca. Mas vai ter dois desfalques no ataque. Com amidalite, Hernane deve ser substituído por Alecsandro. Outro que ficará fora é Paulinho, que segue com dores no púbis.

A partida servirá como um teste para o próximo jogo do clube rubro-negro pela Copa Libertadores - nesta quarta-feira contra o Emelec, do Equador, no Rio. Everton e Lucas Mugni, contratados recentemente, ainda não se adaptaram ao time e a participação deles contra o Resende foi confirmada para que busquem entrosamento com a equipe.

Apesar da ausência do artilheiro, Jayme de Almeida manteve o otimismo, pois tem contado com reservas eficientes. Se vencer, o Flamengo vai ficar em situação confortável na tabela de classificação, bem próximo da classificação para a fase semifinal do Campeonato Carioca.

O jogo contra o Resende será em Volta Redonda e o Flamengo pode amanhecer no domingo como líder do campeonato - divide a primeira posição com o Fluminense, ambos com 22 pontos, mas o time da Gávea leva desvantagem no saldo de gols.

O Resende vai apresentar seu novo técnico, Ailton Ferraz, contratado nesta semana para o lugar de Paulo Campos, que foi demitido após a derrota da equipe para o Duque de Caxias, na última quarta.