Fora, Fluminense tenta antecipar vaga na Libertadores

O Fluminense tem grande vantagem na partida desta quinta-feira contra o Zamora, às 22 horas (de Brasília), em Barinas, na Venezuela. Além da superioridade técnica, o time tricolor entra em campo ciente do que precisa exatamente para garantir a vaga antecipada às oitavas de final da Copa Libertadores. Os outros concorrentes do Grupo 4, os argentinos Boca Juniors e Arsenal, se enfrentam mais cedo e o resultado determinará a meta dos brasileiros. Em caso de vitória do Boca Juniors, basta o empate aos tricolores. Triunfo brasileiro carimba o passaporte, independentemente do embate argentino.

Cenário bem diferente do vivido pela equipe carioca no ano passado, quando o mau desempenho no Engenhão a obrigou a buscar a classificação com uma vitória dramática sobre o Argentinos Juniors, em Buenos Aires, na última rodada da fase de grupos. Ainda mais animador é o retorno do meia Thiago Neves, recuperado de um estiramento muscular.

Assim, o técnico Abel Braga manda a campo sua força máxima, a formação que considera a ideal no momento. "A classificação traria uma tranquilidade e nos deixaria numa situação diferente da do ano passado. Foi heroico, mas não é o ideal, já que nossa colocação não nos deu vantagem nenhuma na fase seguinte", destacou o lateral-esquerdo Carlinhos, apontando para o fato de que o time caiu nas oitavas diante do Libertad, do Paraguai, no segundo jogo fora de casa.

Por isso, os comandados de Abel Braga, que lideram a chave com nove pontos, querem a vitória para manter os 100% de aproveitamento. "Nosso grupo está muito focado, pois uma vitória já nos garantiria a classificação para a próxima fase", disse Carlinhos, que não espera partida fácil. "Foram três vitórias em três jogos, mas só enfrentamos pedreiras até aqui. Não podemos esperar nada diferente".

A realidade, porém, é que os venezuelanos somam apenas um ponto e não devem impor muita resistência, mesmo em seus domínios. O Fluminense tem a oportunidade de se colocar em ótima posição de conquistar a primeira classificação geral e ter a vantagem de decidir no Rio de Janeiro todos os duelos do mata-mata.