Fora, Grêmio tenta passar à semifinal da Sul-Americana Grêmio e Millonarios decidem qual dos dois times vai passar para a semifinais da Copa Sul-Americana, nesta quinta-feira, às 22h15 (de Brasília), no estádio El Campín, em Bogotá. Por ter vencido o primeiro confronto, em Porto Alegre, por 1 a 0, o time brasileiro pode se classificar com um empate e até com uma derrota por um gol de diferença, desde que marque um ou mais gols.