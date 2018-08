Fora, Manchester City domina o Arsenal e vence por 2 a 0 na estreia pelo Inglês

Atual campeão, o Manchester City venceu o Arsenal por 2 a 0, neste domingo, no Emirates Stadium, em Londres, na estreia dos times pelo Campeonato Inglês desta temporada. Com um gol em cada tempo - de Raheem Sterling, no primeiro, e Bernardo Silva, no segundo -, a equipe do técnico espanhol Pep Guardiola foi pouco ameaçada durante o jogo.

O Manchester City não demorou para fazer o primeiro gol. Aos 14 minutos, com assistência de Benjamin Mendy, Sterling finalizou com o pé direito, de fora da área, sem chance para Peter Cech. O goleiro checo ainda fez boas defesas na etapa inicial e permitiu que o placar não ficasse fora do alcance do Arsenal.

O panorama no segundo tempo, porém, não foi diferente para o time de Londres, agora treinado pelo espanhol Unaí Emery, estreante no Campeonato Inglês após o fim da era Arsène Wenger. O argentino Sergio Agüero perdeu grande chance para ampliar, barrado por defesa de Petr Cech, mas Bernardo Silva marcou pela segunda vez para o Manchester City, aos 19 minutos, com chute forte de perna esquerda após nova assistência de Mendy.

Campeão com o Leicester City há duas temporadas, Riyad Mahrez teve boa atuação na estreia por sua nova equipe no Campeonato Inglês. Dois brasileiros, o volante Fernandinho e o goleiro Ederson, foram titulares e tiveram atuações sólidas, enquanto que o atacante Gabriel Jesus substituiu Agüero já aos 38 minutos da etapa final e teve pouca chance de mostrar serviço. Rendido, o Arsenal não melhorou com as entradas de Stephan Lichtsteiner, Lucas Torreira e Alexandre Lacazette.

No próximo sábado, no estádio Stamford Bridge, em Londres, o Arsenal vai visitar o Chelsea, enquanto que o Manchester City enfrentará o Huddersfield Town no dia seguinte, pela primeira vez em casa na atual edição do torneio.