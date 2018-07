Fora, Operário-PR goleia o Globo-RN por 5 a 0 e fica perto do título da Série D

O Operário, da cidade de Ponta Grossa (PR), está muito perto de conquistar o título de campeão do Campeonato Brasileiro da Série D - a quarta divisão nacional. Neste domingo não tomou conhecimento do Globo-RN e goleou por 5 a 0, no estádio Barretão, em Ceará-Mirim (RN), no primeiro jogo da final da temporada.

Agora pode perder por 4 a 0 na volta, no próximo domingo, no estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa, para confirmar o título. Além dos finalistas, Atlético-AC e Juazeirense-BA já tinham garantido o acesso para a Série C em 2018 ao se classificarem às semifinais.

O jogo foi todo dominado pelo time paranaense, que fez dois gols no primeiro tempo. Aos 22 minutos com Thiago Lima, contra, e depois com Lucas Batatinha cobrando pênalti, aos 27. Na segunda etapa, o Operário-PR ampliou com Quirino aos nove, Jean Carlo aos 19 e Dione aos 41 minutos.

Até então, o Globo-RN tinha vencido todos os seus sete jogos disputados em casa. Clube-empresa de apenas cinco anos de idade, agora depende de um milagre no próximo domingo, às 19 horas, para conquistar o título nacional.