Fora, Ponte Preta quer somar ponto contra o Atlético-PR

A vitória contra o Corinthians encerrou uma sequência de oito jogos sem vitórias no Brasileirão, sendo sete derrotas. Os três pontos conquistados, contudo, foram insuficientes para tirar o time da penúltima colocação, onde possui apenas 19 pontos.

Com a experiência de ter conquistado o tetracampeonato com a seleção brasileira, o técnico Jorginho sabe que a vitória ainda está longe de ter solucionado os problemas do clube. "Temos que entender que ainda está muito difícil e precisamos jogar todas as partidas dessa forma", explicou.

Depois de conquistar a sua primeira vitória à frente da Ponte Preta, Jorginho pretende manter a mesma base para o jogo deste domingo. Suas únicas preocupações eram com o volante Alef e o atacante William, que deixaram a partida passada com dores musculares. Ambos apenas correram em volta do gramado, no treino de sexta, mas não devem ser problemas.

Após cumprir suspensão, o zagueiro César volta a ficar à disposição, mas Diego Sacoman deve ser mantido ao lado de Ferron. Já o meia Elias, emprestado pelo Atlético, está impedido de jogar por contrato. O mesmo acontece com o lateral-esquerdo Rodrigo Biro e o volante Bruno Silva, que pertencem à Ponte Preta e estão no clube paranaense.