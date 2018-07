Fora por 8 jogos, Thomás aguarda chance no Flamengo Considerado uma das recentes promessas das categorias de base do Flamengo, o meia-atacante Thomás foi a principal novidade na lista de relacionados do time para o duelo com a Portuguesa, no Estádio do Canindé, quarta-feira, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, e espera voltar a ser aproveitado pelo técnico Dorival Júnior após oito jogos fora do time.