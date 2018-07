Fora, Portuguesa cede empate para o lanterna Prudente

Com dez pontos, a Lusa manteve-se no grupo dos oito primeiros colocados, mas perdeu pontos para uma das únicas equipes que ainda não venceu neste Paulistão. Com somente dois pontos, o Prudente segura a lanterna, três abaixo do penúltimo colocado, o São Bernardo.

Quem saiu na frente foi o Prudente. Aos seis minutos, Saldanha aproveitou rebote de Weverton e bateu de perna esquerda, sem chance de defesa para o camisa 1 da Portuguesa. O empate saiu aos 18, em cabeçada do atacante Luís Ricardo.

No segundo tempo, aos 26 minutos, Saldanha recolocou o Prudente em vantagem ao acertar preciso chute cruzado de perna direita. A virada, porém, veio na sequência. Aos 31, Kempes aproveitou desentrosamento entre o zagueiro e o goleiro e tocou na saída de Márcio. Três minutos depois, Tatá recebeu cruzamento dentro da área e só tocou na saída do goleiro.

Quando a partida parecia definida, o empate aconteceu aos 41 minutos. Novamente em um cruzamento, Jandson tocou de cabeça e acertou o canto direito de Weverton, sem chance de defesa.

Pela oitava rodada, a Portuguesa volta a campo pelo Estadual no domingo, às 17 horas, contra o São Paulo, no Canindé. O Prudente joga um dia antes, no sábado, às 19h30, contra o Linense, em Lins.

GRÊMIO PRUDENTE - 3 - Márcio; Bruno Ribeiro, Edinei, Nino e Rai; Carlos Henrique (Francismar), Alceu, Mateus (Daniel) e Saldanha; Rhayner e Rômulo (Jandson). Técnico: Roberval Davino.

PORTUGUESA - 3 - Weverton; Paulo Sérgio, Maurício, Domingos e Marcelo Cordeiro; Ferdinando, Ademir Sopa, Guilherme (Tatá) e Ivo (Henrique); Luís Ricardo (Kempes) e Héverton. Técnico: Sérgio Guedes.

Gols - Saldanha, aos 6, e Luís Ricardo, aos 18 minutos do primeiro tempo; Saldanha, aos 26, Kempes, aos 31, Tatá, aos 34, e Jandson, aos 41 minutos do segundo tempo; Cartões amarelos - Nino e Rhayner (Prudente); Guilherme, Domingos e Marcelo Cordeiro (Portuguesa); Árbitro - José Claudio Rocha Filho; Renda e público - Não disponíveis; Local - Estádio Eduardo José Farah, em Presidente Prudente (SP).

