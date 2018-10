Fora, Roma se aproveita de pênalti perdido pelo Empoli e triunfa por 2 a 0

Fora de casa, a Roma venceu o Empoli por 2 a 0, neste sábado, pela oitava rodada do Campeonato Italiano. Os gols do triunfo do time da capital foram marcados pelo meio-campista francês Steven N'Zonzi e pelo atacante bósnio Edin Dzeko, sendo um em cada tempo do jogo.

A Roma abriu o placar aos 35 minutos do primeiro tempo, graças a cabeceio de N'Zonzi após levantamento na área adversária. Apesar de jogar em casa, o Empoli não conseguiu transformar o apoio da torcida em vantagem dentro de campo e foi para o intervalo perdendo por 1 a 0.

A maior chance de empate da equipe mandante aconteceu aos 12 minutos do segundo tempo, mas Francesco Caputo chutou para fora um pênalti marcado pela arbitragem. A Roma conseguiu matar o jogo apenas aos 39 da etapa final, com finalização de Dzeko.

Com os três pontos conquistados, a Roma agora tem 14, dez a menos do que a Juventus, líder da competição. O time romano, treinado por Eusebio Di Francesco, está em terceiro lugar na classificação, mas ainda poderá ser ultrapassado neste domingo, por Fiorentina ou Lazio, que vão se enfrentar, Genoa, Sassuolo e Inter de Milão.

O próximo compromisso da Roma será contra o SPAL, em casa, em 20 de outubro, pelo Campeonato Italiano. Em seguida, no dia 23, vai atuar de novo em casa, contra o CSKA de Moscou, pela terceira rodada da Liga dos Campeões da Europa.