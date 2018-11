Fora tabu, São Paulo põe à prova saldo negativo em clássicos no ano

O São Paulo tentará neste sábado não só quebrar um tabu de jamais ter vencido o Corinthians em Itaquera como também terminar o ano em vantagem nos confrontos contra o rival. Até aqui, houve duas vitórias para cada lado. A partida válida pela 33.ª rodada do Campeonato Brasileiro começa às 17h.

No Paulistão, os alvinegros venceram duas vezes, incluindo na semifinal, por 1 a 0, resultado que levou a disputa para os pênaltis. Deu Corinthians (5 a 4). Confira todos os jogos:

27/1 - Corinthians 2 x 1 - Paulistão (primeira fase)

25/3 - São Paulo 1 x 0 Corinthians - Paulistão (semifinal)

28/3 - Corinthians 1 (5) x (4) 0 São Paulo - Paulistão (semifinal)

21/7 - São Paulo 3 x 1 Corinthians - Brasileirão (primeiro turno)

O saldo tricolor de clássicos no ano, por sinal, é negativo. Somando partidas contra Corinthians, Palmeiras e Santos, foram dez jogos: o São Paulo ganhou três, empatou um e perdeu seis. Contra os palmeirenses, o time perdeu os três encontros. Diante dos santistas, houve uma vitória para cada lado, além de um empate. Além dos já citados duelos contra os corintianos.

No caso da Arena Corinthians, especificamente, palco do jogo deste sábado, o desempenho é terrível: dois empates e seis derrotas. "Queremos quebrar o tabu. Vencer é sempre bom, principalmente os clássicos. Não tenho dúvida de que será um jogo duro, mas temos o nosso objetivo e batalharemos por ele. Cada jogo reserva uma história e é diferente", comentou o volante Jucilei, que já jogou no adversário.