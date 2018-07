Fora, Vasco quer derrotar o Palmeiras para seguir 100% No atual momento, o Vasco 100% pouco se importa se o Palmeiras vai estar com sua força máxima ou se vai poupar jogadores por causa da disputa paralela da Copa do Brasil. A meta é vencer o rival alviverde neste domingo, a partir das 16 horas, na Arena Barueri, pela quinta rodada, e seguir com a campanha perfeita e a liderança isolada do Campeonato Brasileiro.