Força Nacional fará segurança de evento da Fifa em Santa Catarina

BRASÍLIA - O congresso técnico da Copa do Mundo do Brasil, também conhecido como Team Workshop, que ocorrerá na próxima semana em Florianópolis, terá o apoio da Força Nacional de Segurança Pública para conter eventuais episódios de violência e tumultos decorrentes de manifestações sociais ou da ação dos chamados black blocs.

O workshop reunirá na capital catarinense os treinadores e chefes de equipe das 32 seleções classificadas para a Copa do Mundo entre os dias 18 e 20. O encontro é um evento preparatório e serve para detalhar todo o funcionamento do Mundial, com informações relacionadas ao País, horários, datas, logística e marketing.

A autorização do envio de equipes da Força Nacional a Florianópolis está em portaria do Ministério da Justiça publicada no Diário Oficial da União. Segundo o texto, a atuação das tropas será empregada para o "controle de tumultos e distúrbios civis, escolta e segurança aproximada dos membros do comitê executivo da Fifa, a fim de preservar a ordem pública e garantir a integridade física dos envolvidos".

O pedido de reforço para a segurança do evento foi feito pelo governador do Estado de Santa Catarina, Raimundo Colombo, conforme a portaria. As equipes da Força Nacional serão escaladas para trabalhar no evento de 18 a 21 de fevereiro, prazo que poderá ser estendido se necessário.