Forlán adia folga para defender Atlético na Liga Europa

Autor de dois gols na decisão de domingo, Forlán admitiu estar "um pouco cansado" ao fim da campanha vitoriosa do Uruguai na Copa América, mas avisou que poderá entrar em campo no decorrer da partida desta quinta, contra o time norueguês Stromsgodset, no duelo de ida, em Madri.

Após perder parte das férias, por conta da Copa América, o atacante de 32 anos deverá ganhar folga em agosto, se o Atlético passar de fase na competição europeia. Forlán foi um dos principais jogadores do time na conquista do título da Liga Europa em 2010.