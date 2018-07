Forlán agradece a treinador por fim de jejum de gols

Forlán, escolhido como melhor jogador da Copa do Mundo deste ano disputada na África do Sul, estava sem marcar por quase dois meses. Ele ajudou a levar a seleção do seu país à quarta posição no Mundial.

"Tenho que agradecer ao técnico Quique Sánchez Flores", disse Forlán ao jornal Marca, antes do Atlético, sexto colocado no Campeonato Espanhol, receber o Espanyol, quarto colocado, no sábado.

"Foi ideia dele eu jogar poucos minutos (para descansar) depois da Copa do Mundo, e eu não concordei... mas agora me sinto diferente em campo e muito melhor", contou o jogador.