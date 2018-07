Forlán comemora evolução e se diz à vontade no Inter

SÃO PAULO - Contratação mais badalada do Internacional em 2012, Diego Forlán teve atuações decepcionantes no ano passado, mas começa a dar a volta por cima em 2013. O jogador uruguaio enfim encontrou a regularidade e voltou a brilhar no último sábado, quando fez dois gols na vitória por 3 a 0 sobre o Pelotas, em Novo Hamburgo, pela sétima rodada da Taça Piratini, o primeiro turno do Campeonato Gaúcho.

Satisfeito com o seu desempenho, Forlán garantiu que está à vontade e apontou os fatores responsáveis pelo seu bom momento no Inter. "Quando você faz uma boa pré-temporada, já conhece os companheiros e está jogando na tua posição fica-se muito mais à vontade", destacou.

Com o triunfo no último sábado, o Inter chegou aos 11 pontos e ocupa a segunda colocação no Grupo B. "Importante vitória. A equipe teve bastante posse de bola e soube aproveitar as chances. Seguramos bem a partida", avaliou o zagueiro Rodrigo Moledo.

A equipe volta a entrar em campo na próxima quarta-feira, quando vai enfrentar o Caxias, fora de casa. "O time fez um grande jogo. Estamos no caminho certo e com toda certeza vamos fazer um bom jogo contra o Caxias", projetou o goleiro Muriel.