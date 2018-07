Forlán comemora evolução e se diz à vontade no Inter Contratação mais badalada do Internacional em 2012, Diego Forlán teve atuações decepcionantes no ano passado, mas começa a dar a volta por cima em 2013. O jogador uruguaio enfim encontrou a regularidade e voltou a brilhar no último sábado, quando fez dois gols na vitória por 3 a 0 sobre o Pelotas, em Novo Hamburgo, pela sétima rodada da Taça Piratini, o primeiro turno do Campeonato Gaúcho.