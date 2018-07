Forlán decide, e Internacional vence reservas do Grêmio por 2 a 1

CAXIAS DO SUL - O Internacional voltou a escalar os titulares e, o Grêmio, os reservas. Assim, o resultado do Gre-Nal deste domingo, em Caxias do Sul, foi o mesmo da fase de classificação. Vitória colorada, novamente por 2 a 1, classificando o time do técnico Dunga para as semifinais do primeiro turno do Campeonato Gaúcho. Na próxima fase, encara quem avançar do confronto entre Lajeadense e Esportivo.

A comissão técnica e a diretoria tricolores alegaram que mandaram os reservas para o jogo no Estádio Centenário para permitir aos titulares uma intertemporada em Porto Alegre, compensado a preparação curta antes do começo da temporada, antecipada por conta da fase preliminar da Libertadores.

A punição pela decisão veio com mais uma derrota no clássico. O Inter, com seus titulares, foi melhor desde o início e logo aos 6 minutos carimbou a trave de Dida com uma puxeta de Leandro Damião. O Grêmio respondeu com Welliton, que perdeu na cara de Muriel, de cabeça. O gol que abriu o placar saiu aos 28 minutos, num pênalti claro e desnecessário de Biteco em Forlán. O uruguaio mesmo bateu e converteu.

Na volta do intervalo, Luxemburgo tentou mandar o Grêmio à frente, colocando o atacante Bertoglio no lugar do zagueiro Bressan e Willian José na vaga de Marcelo Moreno. Assim, desfez a sua surpresa para o clássico: a formação 3-5-2.

A mudança não mudou o panorama do jogo e o segundo gol do Inter veio aos 12 minutos. Forlán bateu escanteio pela direita e Rodrigo Moledo subiu para desviar no primeiro pau.

O gol de honra do Grêmio saiu num lance confuso. Após cobrança de escanteio, o árbitro marcou falta. Os jogadores dos dois times já iam deixando a área quando perceberam que a falta era para o Grêmio. É que o Jean Pierre Gonçalves Lima viu um empurrão de Josimar em Douglas Grolli. Willian José bateu e fez.