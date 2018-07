Forlán e D'Alessandro são dúvidas para jogar sábado O Internacional pode não ter os seus dois principais estrangeiros para enfrentar o Esportivo, neste sábado à noite, no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo, com mando colorado. Tanto o atacante uruguaio Forlán quanto o meia argentino D''Alessandro estão com contusões leves e são dúvida para o quinto jogo do Inter no segundo turno do Campeonato Gaúcho.