Forlán e Jorge Henrique devem reforçar Inter na quinta pela Copa do Brasil

PORTO ALEGRE - Para acabar com a má fase, o Internacional pode ter o retorno de dois importantes jogadores para a abertura das quartas de final da Copa do Brasil diante do Atlético-PR, nesta quinta-feira, no Estádio do Vale. Recuperados de problemas físicos, os atacantes Jorge Henrique e Diego Forlán treinaram nesta segunda e devem ficar à disposição.

Jorge Henrique não atua desde o dia 1.º de setembro, no empate por 0 a 0 com o Coritiba. Já Forlán voltou lesionado de compromissos com a seleção uruguaia pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2014. Os dois jogadores, aliás, sofreram o mesmo problema: torção no tornozelo.

Se o retorno for confirmado, Forlán deve ficar com a vaga de Caio, que atuou na derrota por 1 a 0 para a Portuguesa, no domingo, entre os titulares, ao lado de Leandro Damião. Já Jorge Henrique briga por um lugar no time e pode até ser improvisado na meia, no lugar de Alex.