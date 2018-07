Forlán e Juan reforçam Inter contra o Salgueiro

PORTO ALEGRE - O Internacional contou com os reforços de Forlán e Juan no treino desta segunda-feira no CT do Parque Gigante. O zagueiro, que não enfrentou o Atlético Mineiro, domingo, porque estava suspenso, está liberado para enfrentar o Salgueiro-PE, quinta, pela Copa do Brasil. Da mesma forma a equipe terá o retorno de Forlán, que jogou no meio da semana passada pela seleção uruguaia no Japão e foi poupado no fim de semana.

Os atletas colorados que atuaram no empate pelo Brasileiro apenas realizaram um trabalho regenerativo e correram ao redor do gramado nesta segunda-feira, na reapresentação do elenco do Inter.

Já os reservas, reforçados por Forlán e Juan, participaram de um treino tático e técnico, com foco nas finalizações, movimentações ofensivas, contra-ataque e transições rápidas. A equipe ainda treina terça e quarta-feira em Porto Alegre. Na quinta, pega o Salgueiro, às 19h30, no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo.